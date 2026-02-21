allegri inter netta favorita per lo scudetto nostra testa solo al parma

Massimiliano Allegri ha sottolineato che l’Inter è la squadra più forte per lo scudetto, mentre il Milan pensa solo al Parma. Il tecnico rossonero ha ricordato che con il passare delle partite, ogni incontro diventa decisivo, soprattutto in questa fase della stagione. Domani, alle 18 a San Siro, i rossoneri affrontano i crociati con la volontà di ottenere i tre punti. Allegri ha anche evidenziato che la squadra lavora con impegno e concentrazione.

MILANO - "Più andiamo avanti più le gare diventano importanti". Alla vigilia della sfida contro il Parma, in programma domani alle 18 a San Siro, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa concentrandosi sull'importanza del momento della stagione e sugli obiettivi della squadra. "Parlare di quello che è successo col Como è inutile. Affronteremo una squadra organizzata, ha vinto a Verona, a Lecce, a Bologna, ha pareggiato a Napoli - ha sottolineato il mister rossonero, invitando la squadra a mantenere alta l'attenzione - Dovremo fare una partita ordinata e attenta, grande rispetto per i nostri avversari". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Milan-Parma, Allegri fra sogni e realtà: “Inter nettamente favorita per lo scudetto. E noi non siamo ancora in Champions”Il tecnico del Milan, Allegri, ha spiegato che l’Inter è la favorita per lo scudetto, considerando i punti in palio.

Milan, Saelemaekers: “Allegri sa che può sempre contare su di me. Lo Scudetto non è nella nostra testa”Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'SportMediaset' in merito alla stagione e alla fiducia nei confronti di Allegri.

