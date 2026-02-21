Emilia-Romagna | 28M€ per giovani agricoltori +1000 nuovi posti

L’Emilia-Romagna ha stanziato 28 milioni di euro per sostenere i giovani agricoltori, rispondendo alla crescente richiesta di nuove opportunità nel settore. L’obiettivo è creare oltre 1.000 nuovi posti di lavoro e incentivare l’ingresso di giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni. Il bando si rivolge a chi vuole avviare o ampliare un’attività agricola, offrendo finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto. Le domande si possono presentare entro la fine del mese.

L'Emilia-Romagna punta a un rinnovamento del settore agricolo con un nuovo bando da 28 milioni di euro destinato ai giovani imprenditori agricoli under 40. L'iniziativa, parte della programmazione regionale dello Sviluppo rurale 2023-2027, mira a favorire il ricambio generazionale e a sostenere l'ingresso di nuove competenze nel sistema agroalimentare regionale. Un nuovo impulso per l'agricoltura giovanile in Emilia-Romagna. La Regione ha annunciato l'imminente pubblicazione di un bando da 28 milioni di euro, concepito per sostenere l'insediamento di nuove imprese agricole guidate da under 40. L'obiettivo primario è quello di contrastare lo spopolamento delle aree rurali e garantire la continuità delle tradizioni agricole, un elemento fondamentale per l'identità del territorio.