cdp e mur spazio a nuovi studentati come candidarsi in emilia romagna

Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato un bando per l'apertura di nuovi spazi dedicati a studentati in Emilia-Romagna. La procedura permette alle istituzioni interessate di presentare le candidature per la gestione di queste strutture. La richiesta di partecipazione è aperta a enti pubblici e privati, con scadenze specificate nel bando. Le candidature devono essere presentate seguendo le indicazioni fornite dall'ente organizzatore.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha pubblicato il Bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti, in base a una convenzione siglata con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e in linea con quanto previsto dalla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sancita in Legge di Bilancio 2026. Il MUR in qualità di Amministrazione titolare ha infatti affidato a CDP, nel suo ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, l’attuazione nell’ambito del PNRR del nuovo investimento denominato “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, a cui è assegnata una dotazione complessiva di 599 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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