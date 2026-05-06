Sant’Agata de’ Goti Radici e Futuro denuncia ritardi sul PNRR | proposta una task force per i fondi

A Sant’Agata de’ Goti, il gruppo “Radici e Futuro” ha segnalato ritardi nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La lista ha proposto la creazione di una task force incaricata di migliorare la capacità di intercettare e gestire i fondi europei destinati al territorio. La denuncia arriva in un momento in cui si intensificano le discussioni sui tempi di realizzazione degli interventi previsti dal piano.

A Sant’Agata de’ Goti la lista “Radici e Futuro” denuncia ritardi sul PNRR e propone una task force per rilanciare la capacità di intercettare e gestire i fondi.. Nel corso del comizio tenutosi a Contrada Laiano di Sant’Agata dè Goti, la squadra “Radici e Futuro”, guidata dal candidato sindaco Carmine Valentino, è intervenuta con fermezza sul tema dei fondi PNRR e sul ritardo che continua a penalizzare Sant’Agata de’ Goti. “I dati parlano chiaro – hanno dichiarato i candidati –: la nostra città registra un ritardo significativo sia nell’intercettazione sia nell’attuazione delle risorse del PNRR. Una criticità confermata anche dalle analisi della Fondazione IFEL, che monitora la capacità degli enti locali di tradurre le opportunità in progetti concreti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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