Radici e devozione | il cuore di Galatone

Oggi si conclude la serie di immagini da Galatone dedicate al Carro di Sant’Elena, con gli ultimi scatti realizzati durante le giornate precedenti. La tradizione della festa si rinnova ogni anno, coinvolgendo la comunità locale e mantenendo vivo il rituale. Le fotografie catturano dettagli delle parate e degli eventi che si sono svolti negli ultimi giorni, offrendo uno sguardo sulla devozione e le radici profonde di questa celebrazione.

E dopo quelli di ieri e dell’altro ieri, chiudiamo oggi con gli ultimi scatti provenienti da Galatone per il Carro di Sant’Elena. Ce li manda Giulia Papa, che racconta: “Per me e il mio compagno è stata un’emozione unica partecipare per la prima volta al Carro di Sant’Elena, un’iniziativa molto.🔗 Leggi su Lecceprima.it Voci di terra rossa Puntata n° 15 – La tradizione delle statue itineranti Notizie correlate Devozione, riti e folclore: a Galatone i festeggiamenti del SS. Crocifisso della PietàLECCEGALATONE – Tra devozione e folklore: dall’1 al 4 maggio, Galatone ospiterà le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso della Pietà, una... Oggi 8 aprile, Santa Giulia Billiart: diffonde la devozione al Sacro Cuore tra le giovaniEducatrice e fondatrice di un Istituto, santa Giulia Billiart si è adoperata per diffondere la devozione al Sacro Cuore di Gesù tra le giovani donne. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Carife l’Antica Fiera della Croce; Maggio, il mese di Maria: fede, tradizione e devozione che attraversano i secoli; Torre del Greco in preghiera per i 60 anni della Madonna del Carmine: tra storia e devozione; Sala Consilina riscopre le sue radici: il fascino senza tempo della festa de La Cruci. Sala Consilina riscopre le sue radici: il fascino senza tempo della festa de La CruciFede e tradizione a Sala Consilina per La Cruci. Il rito millenario che prepara la festa di San Michele Arcangelo tra storia, cammino e devozione. infocilento.it Mirto Crosia si prepara alla 45ª Festa dell’Emigrante: tre giorni tra memoria, radici e identitàL’appuntamento, in programma dal 10 al 12 luglio 2026, celebrerà il legame indissolubile tra la comunità locale e i cittadini nel mondo. Focus speciale sul Turismo delle Radici. MIRTO CROSIA (CS) – ... sibarinet.it Qualcuno ha già provato a fare infusioni di radici legnose nel vino usando la CBT La ricetta tradizionale abruzzese che seguo di solito prevede: * radice di genziana in infusione nel vino per 40 giorni (a freddo). * Filtrazione e aggiunta di 250 g di alcol e sciro - facebook.com facebook