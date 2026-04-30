Devozione riti e folclore | a Galatone i festeggiamenti del SS Crocifisso della Pietà
A Galatone, dall’1 al 4 maggio, si svolgono le celebrazioni dedicate al Santissimo Crocifisso della Pietà, una delle feste patronali più sentite nel Salento. Le giornate sono caratterizzate da riti religiosi, manifestazioni folkloristiche e spettacoli che coinvolgono tutta la comunità locale. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale che richiama partecipanti e visitatori, creando un clima di festa e di devozione nel centro del paese.
LECCEGALATONE – Tra devozione e folklore: dall’1 al 4 maggio, Galatone ospiterà le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso della Pietà, una delle feste patronali più sentite del Salento, che coinvolge l’intero paese con numerose iniziative tra riti, folclore e spettacolo.Promosso dal.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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