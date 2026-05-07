Raddoppiano le sedute operatorie dell' Oculistica di Penne | il punto sulla riorganizzazione

L'Oculistica dell'ospedale San Massimo di Penne ha incrementato le sue sedute operatorie da due a quattro. La Asl ha annunciato questa modifica come parte di una riorganizzazione del reparto. La novità riguarda l’aumento delle attività chirurgiche previste nel reparto di oculistica della struttura sanitaria locale. La decisione mira ad ampliare la capacità di intervento e migliorare i servizi offerti alla popolazione.

Passano da due a quattro le sedute operatorie nell'Oculistica di Penne. Lo fa sapere la Asl facendo il punto sulla riorganizzazione del reparto dell'ospedale San Massimo. “La misura - spiega in una nota l'Azienda sanitaria - è stata definita dalla direzione strategica a seguito delle criticità.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Oculistica a Penne ferma: 200 interventi spostati a PescaraLa chirurgia oculistica nell'ospedale di Penne è stata temporaneamente sospesa a causa di una improvvisa carenza di personale specialistico,... Stop temporaneo della chirurgia oculistica a Penne: "Liste d'attesa dedicate e interventi eseguiti a Pescara"Incontro alla Asl per fare il punto della situazione dopo la sospensione delle attività, dovuta a una "sopravvenuta carenza di personale medico... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ospedale di Penne: raddoppiano le sedute di Oculistica e in arrivo nuovi servizi; Ospedale di Penne: riorganizzata l’Oculistica; Consorzi Industriali: Marsilio, la giunta dispone Liquidazione coatta amministrativa del CSI Chieti-Pescara e completa riordino del sistema produttivo regionale; Pescara, firmato il Protocollo tra Prefettura e FIT per prevenire reati nelle tabaccherie. Ospedale di Penne: raddoppiano le sedute di Oculistica e in arrivo nuovi serviziAll’Ospedale di Penne raddoppiano le sedute operatorie di Oculistica. La ASL di Pescara annuncia nuovi servizi e un potenziamento dell’organizzazione sanitaria ... abruzzonews.eu Oculistica ospedale di Penne, liste dedicate e interventi a PescaraUn incontro dedicato alla situazione dell'attività oculistica nell'ospedale di Penne, dopo la temporanea sospensione delle sedute di chirurgia. Dal confronto è emerso che sono state disposte liste ... ansa.it Ospedale di Penne: raddoppiano le sedute di Oculistica e in arrivo nuovi servizi abruzzonews.eu/ospedale-di-pe… #Notizie_in_primo_piano #Pescara #Province_Abruzzo x.com Ospedale di Penne: raddoppiano le sedute di Oculistica e in arrivo nuovi servizi https://www.abruzzonews.eu/ospedale-di-penne-raddoppiano-le-sedute-di-oculistica-e-in-arrivo-nuovi-servizi-688236.html - facebook.com facebook