Oculistica a Penne ferma | 200 interventi spostati a Pescara

La chirurgia oculistica nell’ospedale di Penne è stata sospesa temporaneamente a causa di una carenza di personale specialistico. Di conseguenza, circa 200 interventi di cataratta sono stati trasferiti alle sale operatorie dell’ospedale di Pescara. La decisione riguarda esclusivamente le operazioni programmate in questo periodo, lasciando invariata l’attività negli altri reparti dell’ospedale di Penne.

La chirurgia oculistica nell'ospedale di Penne è stata temporaneamente sospesa a causa di una improvvisa carenza di personale specialistico, costringendo l'azienda sanitaria a spostare gli interventi di cataratta verso le sale operatorie dell'ospedale di Pescara. Durante un incontro convocato presso la sede della Direzione generale dell'Azienda Sanitaria Locale, i vertici hanno concordato l'istituzione di liste d'attesa dedicate per garantire che i pazienti non rimangano senza cure. La situazione è scaturita dalla perdita recente di quattro medici specialisti, due dei quali si sono ritirati per pensionamento e altri due hanno richiesto aspettative, lasciando nel presidio vestino un solo oculista dedicato all'attività ambulatoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Stop temporaneo della chirurgia oculistica a Penne: "Liste d'attesa dedicate e interventi eseguiti a Pescara"Incontro alla Asl per fare il punto della situazione dopo la sospensione delle attività, dovuta a una "sopravvenuta carenza di personale medico...

Chirurgia in 3d e intelligenza artificiale: l'Oculistica di Forlì diventa "digitale" e raddoppia gli interventi"L’Unità operativa di Oculistica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e Faenza, diretta da Giacomo Costa, si conferma, anche per il 2026, un...

Contenuti utili per approfondire Oculistica a Penne ferma 200 interventi....

Stop temporaneo della chirurgia oculistica a Penne: Liste d'attesa dedicate e interventi eseguiti a PescaraIncontro alla Asl per fare il punto della situazione dopo la sospensione delle attività, dovuta a una sopravvenuta carenza di personale medico specialistico ... ilpescara.it

Oculistica ospedale di Penne, liste dedicate e interventi a PescaraUn incontro dedicato alla situazione dell'attività oculistica nell'ospedale di Penne, dopo la temporanea sospensione delle sedute di chirurgia. (ANSA) ... ansa.it