Raccolta firme a Maliseti | Per riaprire Galceti

A Maliseti si è avviata una raccolta firme per chiedere la riapertura di Galceti. Il circolo Arci Quinto Martini, guidato dal presidente Giovanni Mosca, ha deciso di sostenere la petizione online avviata qualche settimana fa. La petizione è stata lanciata dalla Banda dei Malandrini in collaborazione con il gruppo Volontari del Csn e Ikp Prato. La richiesta riguarda il ripristino della possibilità di accesso a Galceti.

"Riaprire Galceti". Il circolo Arci Quinto Martini di Maliseti, presieduto da Giovanni Mosca, ha deciso di sostenere la petizione online, di cui abbiamo raccontato su La Nazione qualche settimana fa, lanciata dalla Banda dei Malandrini in collaborazione col gruppo Volontari del Csn e Ikp Prato. Obiettivo: la riapertura del Centro di Scienze Naturali, spazio che è nel cuore di tante famiglie pratesi. "E’ un luogo di straordinario valore ambientale, educativo e culturale per il territorio pratese. Per decenni il Centro ha rappresentato un punto di riferimento per la didattica, la divulgazione scientifica e la sensibilizzazione ambientale, accogliendo scuole, famiglie e cittadini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta firme a Maliseti: "Per riaprire Galceti" Notizie correlate Raccolta firme a tutela degli appassionatiIl mondo del tifo italiano unito per tutelare gli interessi della vera anima del calcio: gli appassionati che ogni settimana affollano gli stadi, in... Guardia medica. Raccolta firme per il servizioRaccolta firme conclusa a Sestino su un problema importante e sentito: scopo della petizione è infatti quello di sollecitare un rafforzamento del...