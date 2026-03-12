Raccolta firme a tutela degli appassionati

Un gruppo di sostenitori ha avviato una campagna di raccolta firme rivolta a salvaguardare i diritti degli appassionati di calcio. L'iniziativa coinvolge tifosi che ogni settimana riempiono gli stadi, sia nelle partite casalinghe che in trasferta. L’obiettivo è sensibilizzare le istituzioni sulle esigenze di chi vive il calcio come parte integrante della propria vita.

Il mondo del tifo italiano unito per tutelare gli interessi della vera anima del calcio: gli appassionati che ogni settimana affollano gli stadi, in casa come in trasferta. Al momento circa 150 tifoserie sparse per lo Stivale e sostenute da un pool di 32 avvocati hanno avviato una raccolta firme a sostengo di una petizione da far arrivare in Parlamento suffragata da (almeno) 50.000 sottoscrizioni. Tra chi promuove l'iniziativa c'è anche la Curva Mare di Cesena, che ieri ha diffuso il manifesto in sette punti che contiene le rivendicazioni, annunciando che la raccolta firme inizierà in occasione del match interno contro il Frosinone in programma sabato.