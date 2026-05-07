Durante un controllo lungo il Corso Petrosino, i carabinieri del nucleo radiomobile di Randazzo hanno fermato un veicolo e denunciato due persone residenti ad Adrano. Si tratta di un uomo di 24 anni e di una donna di 49, entrambi noti alle forze dell’ordine. Sono stati accusati di gestione non autorizzata di rifiuti in seguito a verifiche sul luogo. La vicenda riguarda una presunta raccolta abusiva di rifiuti nel territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato un mezzo lungo il Corso Petrosino. I carabinieri del nucleo radiomobile di Randazzo hanno denunciato un uomo di 24 anni e una donna di 49, entrambi residenti ad Adrano e già conosciuti dalle forze dell’ordine, con l’accusa di gestione non autorizzata di rifiuti. L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio lungo il Corso Petrosino, dove i militari hanno fermato un veicolo commerciale leggero dotato di altoparlante, utilizzato per promuovere la raccolta di ferro vecchio. Nel mezzo rifiuti pericolosi e materiale metallico. Durante gli accertamenti, i carabinieri hanno ispezionato il veicolo trovando diversi materiali classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Raccolta abusiva di rifiuti ad Adrano, denunciati due soggetti dopo un controllo dei carabinieri

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