In auto con marijuana e coltello due fermati e denunciati ad Adrano

Due giovani di 19 e 21 anni sono stati fermati ad Adrano mentre si trovavano a bordo di un’auto. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato in loro possesso bustine di marijuana e un coltello a serramanico. I due sono stati denunciati per possesso di sostanze stupefacenti e armi da taglio. La vicenda si è conclusa con la loro identificazione e segnalazione alle autorità competenti.

La polizia ha denunciato due giovani adraniti di 19 e 21 anni che giravano in auto con bustine di marijuana e un coltello a serramanico. I due sono stati individuati dai poliziotti delle volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano durante un servizio di controllo del territorio in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

