Quinta circoscrizione inaugurata la segreteria politica del candidato presidente Azzarello

È stata inaugurata la nuova segreteria politica nella quinta circoscrizione, con la cerimonia di apertura che ha visto la presenza di rappresentanti locali e il candidato della coalizione di centrosinistra alla presidenza della zona. La struttura si trova in una delle aree comprese tra ferrovie, stadi, quartieri residenziali e zone commerciali. L’evento ha segnato l’avvio ufficiale delle attività politiche del candidato nella circoscrizione.

Taglio del nastro per la segreteria politica dell’arch. Aldo Azzarello, candidato della coalizione di centrosinistra alla presidenza della V circoscrizione Ferrovieri–Stadio–Gebbione-Sbarre-San Giorgio Extra-Ciccarello-Modena-San Sperato. L’apertura ufficiale si è svolta ieri alle ore 17.30 in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Inaugurata la nuova segreteria parlamentare del ministro FotiÈ stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 11 aprile, in Corso Garibaldi a Fiorenzuola d’Arda, la nuova segreteria parlamentare del Ministro per gli... Quinta circoscrizione, la Lega si allea con Pd e M5S per sfiduciare il presidente: si apre lo scontro politico con Forza ItaliaUn'alleanza trasversale per sfiduciare il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Inaugurazione piscina Conca d’oro. Lagalla: Un intervento importante che arricchisce l’offerta sportiva della città e valorizza un’area significativa anche dal punto di vista sociale; Elezioni Comunali Reggio Calabria, la sinistra va in frantumi sulla V Circoscrizione. Due candidati chiedono chiarezza: non prestiamo il fianco a divisioni.