Inaugurata la nuova segreteria parlamentare del ministro Foti

Sabato 11 aprile si è svolta l’inaugurazione della nuova segreteria parlamentare del ministro degli Affari Europei, Pnrr e Politiche di Coesione. L’evento si è tenuto nel pomeriggio in Corso Garibaldi a Fiorenzuola d’Arda. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e altri ospiti, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura del nuovo ufficio.

È stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 11 aprile, in Corso Garibaldi a Fiorenzuola d’Arda, la nuova segreteria parlamentare del Ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti. Un appuntamento molto partecipato, che ha visto la presenza di numerosi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Fiorenzuola, sabato l'inaugurazione della nuova segreteria di Foti: «Presidio per la Valdarda»Sarà inaugurata sabato 11 aprile alle 18 in Corso Garibaldi a Fiorenzuola, la nuova segreteria parlamentare del deputato piacentino Tommaso Foti,... Cisl Arezzo: eletta la nuova segreteria a fianco del segretario generale Mauro CerofoliniArezzo, 31 gennaio 2026 – Ieri mattina, 30 gennaio, si è riunito il Consiglio generale della CISL Arezzo per eleggere la nuova segreteria che... Argomenti più discussi: Fiorenzuola, sabato l'inaugurazione della nuova segreteria di Foti: Presidio per la Valdarda; Foti apre una sede di segreteria parlamentare a Fiorenzuola: sabato l'inaugurazione; Inaugurata la nuova sede di Reggio Futura, Cannizzaro: ‘Vinceremo le elezioni’ – FOTO; Inaugurata la sede dem in pieno centro storico. Inaugurata a Gravina di Catania la Casa della Comunità hub nel complesso di via Monti Arsi. Presentato anche il Profilo di Salute - facebook.com facebook Sassari, inaugurata la sede Sfirs per il nord Sardegna x.com