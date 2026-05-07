Qui Senigallia Grandis cuore argentino | Vorrei restare

A Senigallia, tra tensioni e speranze, alcune squadre di calcio sono ancora coinvolte nella corsa ai playoff, mentre altre affrontano i playout con polemiche e timori. La Serie D continua a vivere momenti di incertezza, con alcune società che cercano di guardare avanti e altre che sono nel pieno di un periodo di transizione. La situazione resta complessa e varia da squadra a squadra.

Qualcuno spera e crede nei playoff, altri sono nel vortice dei playout tra polemiche e timori. In sostanza per alcune società la Serie D è ancora in fermento, altre invece stanno voltando pagina. Tra queste c’è la Vigor: serena ed appagata anche se non sono arrivati i playoff. Ora è tempo di un po’ di sana convivialità prima di lasciarsi andare tra le onde del mercato estivo. Ancora non ci sono certezze, di sicuro però sia mister Clementi sia la tifoseria si augurano di ritrovare, all’inizio della prossima preparazione, Tomas Grandis: l’argentino che ha cambiato volto al centrocampo rossoblu. "Dal primo giorno in cui ho messo piede a Senigallia ho respirato una meravigliosa energia - spiega l’ex Chieti -.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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