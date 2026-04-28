A Senigallia, la squadra di calcio continua a giocare senza pensare ai risultati dei playoff, che restano ancora lontani. Nonostante tutto, i giocatori non hanno ancora deciso il loro futuro e manifestano l’intenzione di proseguire la stagione con entusiasmo. La squadra si allena e si prepara, anche se manca ancora molto alle gare decisive. La città segue con attenzione gli sviluppi e i movimenti dei giocatori.

I playoff saranno anche distantissimi, ma a Senigallia non è ancora tempo di bilanci e pacche sulle spalle. Doveroso crederci, doveroso rispettare il lavoro di una squadra assai caparbia, ma è innegabile che lo sguardo di molti sia già proiettato alla prossima stagione. Legittimo dunque chiedersi: come sarà la nuova Vigor? "Quello che accadrà nei prossimi mesi non posso prevederlo. Inoltre rispondere a questa domanda dopo una sconfitta risulta un po’ difficile - spiega con un sorriso amaro mister Aldo Clementi, tecnico vigorino -. Tutti sanno che non vivo affatto bene le sconfitte della Vigor, la squadra che alleno e che amo di più". Mister Aldo Clementi ha sempre rappresentato la società senigalliese con onestà e fierezza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qui Senigallia. "La Vigor va avanti. Io vorrei restare»

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