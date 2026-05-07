Qui Castelfidardo Rivelazione Gallo | Non è bastato per la salvezza

A Castelfidardo, Mattia Gallo, arrivato dal Giulianova a fine novembre, si è distinto come il giocatore più efficace della squadra. In pochi mesi, ha segnato dieci o più reti, contribuendo alle prestazioni della formazione locale. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, la squadra non è riuscita a ottenere la salvezza. Le sue prestazioni sono state al centro dell'attenzione, anche se non sono stati sufficienti per evitare la retrocessione.

E’ stato il migliore della formazione fidardense. E pensare che Mattia Gallo è salito a Castelfidardo, dal Giulianova, solo a fine novembre, ma in pochi mesi a Castelfidardo ha lasciato il segno, terminando in doppia cifra di reti. Il cecchino veneto però non è riuscito a trascinare la squadra fidardense alla salvezza in D. "Arrivare in doppia cifra di gol fa piacere, ma sarebbe stato ancora più bello raggiungere l’obiettivo di squadra: la salvezza. Quello che contava davvero. Rimarrà sempre il rammarico di non essere riusciti a salvarsi" il pensiero di Gallo, classe 1995, dopo la fine del campionato. Chiuso con una flessione evidente per il Castelfidardo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. Rivelazione Gallo: "Non è bastato per la salvezza» Notizie correlate Leggi anche: Qui Castelfidardo. La doppietta di Gallo: "Sulla strada giusta» Qui Castelfidardo. La stagione passa da due scontri salvezzaUna settimana di riposo dal campionato (fermo due giorni fa per gli impegni della Rappresentativa serie D Under 18 alla Viareggio Cup), servita al... Approfondimenti e contenuti Qui Castelfidardo. Rivelazione Gallo: Non è bastato per la salvezza»E’ stato il migliore della formazione fidardense. E pensare che Mattia Gallo è salito a Castelfidardo, dal Giulianova, ... sport.quotidiano.net Qui Castelfidardo. La doppietta di Gallo: Sulla strada giusta»Una doppietta pesante quella segnata domenica da Mattia Gallo. Servita al Castelfidardo per rimontare una Recanatese che era scappata in vantaggio al Mancini dopo un paio di minuti dal fischio ... ilrestodelcarlino.it