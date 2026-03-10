Qui Castelfidardo La stagione passa da due scontri salvezza

A Castelfidardo, la squadra ha avuto una settimana di pausa dal campionato, interrotta due giorni fa dalla partecipazione della Rappresentativa serie D Under 18 alla Viareggio Cup. La stagione prosegue con due incontri decisivi per la salvezza, che si svolgeranno nel prossimo periodo. La pausa ha permesso ai giocatori di recuperare energie in vista di queste sfide cruciali.