Qui Castelfidardo La stagione passa da due scontri salvezza
A Castelfidardo, la squadra ha avuto una settimana di pausa dal campionato, interrotta due giorni fa dalla partecipazione della Rappresentativa serie D Under 18 alla Viareggio Cup. La stagione prosegue con due incontri decisivi per la salvezza, che si svolgeranno nel prossimo periodo. La pausa ha permesso ai giocatori di recuperare energie in vista di queste sfide cruciali.
Una settimana di riposo dal campionato (fermo due giorni fa per gli impegni della Rappresentativa serie D Under 18 alla Viareggio Cup), servita al Castelfidardo per ricaricare le pile. Mister Stefano Cuccù ha lasciato domenica e ieri liberi alla squadra che si ritroverà oggi pomeriggio per iniziare la settimana che porterà al derby casalingo di domenica contro la Recanatese. Iniziando così il rush finale del campionato con otto turni decisivi. Un calendario che si presenta piuttosto agevole per i biancoverdi: cinque partite casalinghe e tre in trasferta. Le prossime due interne, due scontri salvezza, il primo domenica contro la Recanatese, poi una settimana dopo al Mancini salirà il Chieti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Articoli correlati
Qui Castelfidardo. Non ci sarà Paramatti nella sfida salvezzaNon sarà un Castelfidardo al completo quello che domenica ospiterà al Mancini il San Marino.
Leggi anche: La squadra biancoverde è stata protagonista di un girone di ritorno eccellente nella scorsa stagione. Poi un avvio stentato e ora la sfida salvezza in Romagna. Castelfidardo a due volti nel 2025: prima bello, poi sofferente
Contenuti utili per approfondire Qui Castelfidardo
Temi più discussi: Qui Castelfidardo. Ci ricarichiamo in vista del finale; Scheda squadra Castelfidardo; Piaga rifiuti abbandonati. Casi raddoppiati in un anno; Qui Castelfidardo. La stagione passa da due scontri salvezza.
Qui Castelfidardo. Ci ricarichiamo in vista del finale»Una settimana importante in casa Castelfidardo anche se domani il campionato osserverà un turno di riposo. Settimana tipo quella ... ilrestodelcarlino.it
Qui Castelfidardo. I miei gol per salvare una stagione difficile»Una doppietta all’andata, una al ritorno. Cinque gol finora con il Castelfidardo. Spero di continuare così per aiutare ... ilrestodelcarlino.it
IL CASTELFIDARDO ESCE A TESTA ALTA CONTRO L’OSTIAMARE - 02.03.2026 - Nella trasferta contro l’Ostiamare, il Castelfidardo incappa in una sconfitta per 2-1 dopo un match tirato e combattuto. I ragazzi di mister Stefano...Leggi Qui --- https://www - facebook.com facebook