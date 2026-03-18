Qui Castelfidardo La doppietta di Gallo | Sulla strada giusta

A Castelfidardo, domenica, Mattia Gallo ha segnato due gol nel corso della partita contro la Recanatese. La sua doppietta ha permesso al Castelfidardo di recuperare uno svantaggio iniziale, con la Recanatese che era passata in vantaggio già dopo pochi minuti dal calcio d’inizio. La gara si è conclusa con il Castelfidardo in rimonta grazie alle segnature di Gallo.

Una doppietta pesante quella segnata domenica da Mattia Gallo. Servita al Castelfidardo per rimontare una Recanatese che era scappata in vantaggio al Mancini dopo un paio di minuti dal fischio d’inizio. "Un gol lo dedico alla mia ragazza che è venuta a trovarmi in questo fina settimana e l’altro ai miei genitori che mi supportano e mi stanno sempre dietro". Gallo non è nuovo alle doppiette. "L’anno scorso ne segnai un’altra con la Sammaurese contro il Tuttocuoio. Adesso mi manca la tripletta, così porto a casa il pallone" sorride l’attaccante veneto. Che con i suoi gol ha riacceso le speranze di salvezza del Castelfidardo. Con i due di domenica è arrivato a quota otto reti in stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. La doppietta di Gallo: "Sulla strada giusta» Articoli correlati I Portuali si godono il dopo derby. "Salvezza, siamo sulla strada giusta». Vigor Castelfidardo, un punto d’oroUna sola vittoria per le anconetane dalla 20esima giornata nel girone A di Promozione: è quella dei Portuali che al Dorico si aggiudicano il derby... Juventus, la conferenza di Locatelli “Siamo sulla strada giusta”La conferenza stampa di Locatelli In vista della delicata sfida contro l’Inter, la Juventus ha scelto di mandare in conferenza stampa Manuel... Una selezione di notizie su Qui Castelfidardo Qui Castelfidardo. La doppietta di Gallo: Sulla strada giusta»Una doppietta pesante quella segnata domenica da Mattia Gallo. Servita al Castelfidardo per rimontare una Recanatese che era scappata ... sport.quotidiano.net Qui Castelfidardo. I miei gol per salvare una stagione difficile»Una doppietta all’andata, una al ritorno. Cinque gol finora con il Castelfidardo. Spero di continuare così per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo dice Manu Morais che domenica è stato ... ilrestodelcarlino.it