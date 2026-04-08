Nel 2026 il fisco ha modificato le regole per i familiari a carico, riducendo le detrazioni fiscali ma introducendo rimborsi più elevati. Sono state pubblicate tutte le istruzioni necessarie per compilare correttamente la dichiarazione e evitare errori. Con l’arrivo della primavera si apre ufficialmente il periodo dedicato alla presentazione del modello, un passaggio importante per i contribuenti italiani in vista delle scadenze imminenti.

C on l’arrivo della primavera si apre ufficialmente uno degli appuntamenti più impegnativi per i cittadini italiani: la dichiarazione dei redditi. Per quest’anno, tuttavia, il fisco promette di essere un po’ più “leggero” non tanto nelle tasse, quanto nella burocrazia. Per rendere, da questo punto di vista, la vita più facile a lavoratori e pensionati, è stato potenziato il modello 730 precompilato, la versione del modulo già riempita dall’Agenzia delle Entrate con i dati in suo possesso, con tre novità principali del 2026 nello specifico. Andiamo con ordine, però. Chi ha i soldi in Italia? Il primato degli over 50 e perché trainano l’economia X 730 precompilato: le date da segnare, il calendario. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel 2026 il fisco stringe le maglie sui familiari a carico, ma apre a rimborsi più generosi. Tutte le istruzioni per gestire correttamente le proprie detrazioni ed evitare errori

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