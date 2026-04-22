Nordio snobba la direttiva Ue | L’abuso d’ufficio non tornerà contro la corruzione abbiamo già 17 reati

Il ministro della giustizia ha dichiarato che non ci sarà alcuna reintroduzione del reato di abuso d’ufficio, definendola una risposta negativa alla domanda posta in Parlamento. Ha sottolineato che esistono già 17 reati che affrontano il problema della corruzione e ha escluso che questa misura possa essere ripristinata. La posizione del ministro si contrappone alle richieste di alcuni esponenti politici e alle indicazioni provenienti dall’Unione Europea.

“La risposta sulla reintroduzione del reato di abuso d’ufficio è nettamente negativa “. Al question time alla Camera, Carlo Nordio risponde così a un’interrogazione del Movimento 5 stelle sull’ entrata in vigore della nuova direttiva Ue anticorruzione, che all’articolo 7 obbliga gli Stati membri a prevedere come reato “ almeno determinate gravi violazioni di legge “ dei pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni ( una formulazione di compromesso ottenuta dal governo Meloni per dire sì al testo ). Secondo il M5s, la norma europea “pone il nostro Paese in una posizione imbarazzante per aver abrogato un reato che ora è vincolato a reintegrare “: “Mentre il governo Meloni arretra nella lotta alla corruzione, per fortuna l’Europa sa bene quanto sia importante contrastare le condotte in cui l’interesse privato schiaccia il bene pubblico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nordio snobba la direttiva Ue: “L’abuso d’ufficio non tornerà, contro la corruzione abbiamo già 17 reati” Notizie correlate Lotta alla corruzione, oggi a Bruxelles il via libera alla direttiva che ripristina l’abuso d’ufficio cancellato da NordioHa perso il referendum sulla riforma della giustizia che portava il suo nome, ha perso la sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, costretta a... L’Ue smonta Nordio sull’abuso d’ufficio, è reato: l’Europarlamento approva la direttiva anticorruzioneLa direttiva anticorruzione appena approvata dal Parlamento Ue stabilisce che l'abuso d'ufficio, abrogato dal governo nel 2024, è reato. Contenuti e approfondimenti L’Ue smonta Nordio sull’abuso d’ufficio, è reato: l’Europarlamento approva la direttiva anticorruzioneLa direttiva anticorruzione appena approvata dal Parlamento Ue stabilisce che l’abuso d’ufficio, abrogato dal governo nel 2024, è reato. L’Italia quindi potrebbe trovarsi costretta a reintrodurlo nell ... fanpage.it Abuso d’ufficio è reato grave: Nordio sconfessato in Europa dopo l’abrogazione in ItaliaÈ la settimana nera di Carlo Nordio, dopo l’esito del referendum e le dimissioni spontanee della sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. Con FdI che lo scarica in Europa. Il Parlamento europeo ha ... repubblica.it