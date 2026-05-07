Nuove immagini provenienti da Marte mostrano formazioni che sembrano reti di grandi dimensioni, riaccendendo il dibattito sulla possibilità di presenza di vita passata sul pianeta. Tra le scoperte, ci sono strutture note come “boxwork” catturate dal rover Curiosity, che suscitano interesse tra gli scienziati. Questi elementi, ancora oggetto di analisi, contribuiscono a mantenere viva la curiosità sulle caratteristiche geologiche di Marte e la sua storia ambientale.

Nuove immagini arrivate da Marte stanno alimentando una delle domande più antiche dell’esplorazione spaziale: sul Pianeta Rosso è mai esistita la vita? Cosa sappiamo Cosa sono le “boxwork” fotografate da Curiosity. La notizia è che il rover Curiosity della NASA ha fotografato alcune strane formazioni rocciose che, viste dall’alto, ricordano enormi ragnatele distese sulla superficie marziana. Gli scienziati le chiamano “boxwork” e potrebbero rappresentare una delle prove più interessanti dell’antica presenza di acqua sotterranea sul pianeta. Le immagini sono state catturate durante la salita del rover sul Monte Sharp, all’interno del Gale Crater, una delle aree più studiate di Marte.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quelle ‘ragnatele giganti’ su Marte riaprono il mistero della vita sul Pianeta Rosso

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