Una scoperta recente rivela che circa 4 miliardi di anni fa su Marte esisteva una complessa rete di fiumi. Questa informazione si basa su analisi di dati raccolti da strumenti di rilevamento e immagini satellitari. La scoperta evidenzia che il pianeta rosso ospitava un sistema idrico più articolato di quanto si pensasse, andando oltre le precedenti conferme sulla presenza di acqua.

Roma, 19 marzo 2026 – Molto più della semplice presenza di acqua, già verificata da altre ricerche scientifiche: circa 4 miliardi di anni fa esisteva su Marte una vera e propria rete fluviale. Questa la “fotografia” fornita dai dati raccolti dal rover Perseverance ed elaborati in uno studio dell’University of California Los Angeles (UCLA) recentemente pubblicato su Science Advances. Acque che scorrevano sinuose e dinamiche. La conferma che il pianeta rosso possedeva un passato ricco di acqua e potenzialmente abitabile si basa sull’analisi del sottosuolo marziano e rappresenta una delle prove più solide finora dell’esistenza di sistemi idrologici complessi nel passato di Marte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eccezionale scoperta su Marte: 4 miliardi di anni fa c’era una rete fluviale sul pianeta rosso

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