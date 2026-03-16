A Treviglio è stata allestita un’installazione che ricrea le condizioni di vita su Marte, attirando numerosi visitatori. La mostra presenta ambienti simili a quelli di un habitat marziano, con dettagli che illustrano le sfide e le soluzioni adottate dagli astronauti. L’installazione rimarrà aperta al pubblico fino alla fine del mese e mira a sensibilizzare sull’esplorazione spaziale.

Treviglio, 16 marzo 2026 – Mentre gli scienziati di tutto il mondo discutono da tempo di un possibile segno di vita su Marte, alla Fiera di Treviglio in questi giorni i visitatori possono sperimentare Cast for Mars, l’attrazione immersiva che simula una colonia marziana con tutte le difficoltà che comporterebbe la vita sul Pianeta rosso: radiazioni mortali, escursioni termiche estreme, micidiali tempeste di sabbia senza contare la mancanza d’aria, acqua e cibo. Una produzione partita tre anni fa, che è entrata nella fase operativa a Treviglio dove l’installazione sarà operativa fino al 28 marzo. A concepirla Alter Agent, società specializzata nel live entertainment con uffici a Milano e a Tokyo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Treviglio come su Marte: l’installazione che spiega come (non) si vive sul Pianeta Rosso

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Argomenti discussi: A Treviglio come su Marte: l’installazione che spiega come (non) si vive sul Pianeta Rosso; Vivere su Marte non sarà una passeggiata. E ora si può sperimentare (con un'attrazione pronta al tour mondiale).