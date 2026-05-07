Quella scritta sul muro che ha fatto indignare i social | Cancellatela

Una scritta apparve su un muro nel quartiere e attirò l’attenzione di molti sui social. La frase, ben visibile da strada e dai balconi delle abitazioni vicine, si trova in una zona frequentata sia dai residenti che dai visitatori del mercato settimanale. La scritta ha suscitato reazioni di sdegno e discussioni tra gli utenti online, portando a diverse interpretazioni e commenti pubblici.

Una scritta che campeggia nel quartiere. Ben visibile a chi passa, ben visibile da finestre e balconi di chi vive in zona e ben visibile a chi va al mercato settimanale. Una scritta che ha sollevato parecchia indignazione anche sui social. “”Sbirro del ca**o trovati un lavoro”: questo campeggia.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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