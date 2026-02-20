Sciopero del 27 febbraio l’Azienda ospedaliera respinge le motivazioni dei sindacati
Venerdì 27 febbraio, i lavoratori dell’Azienda ospedaliera hanno deciso di incrociare le braccia per l’intera giornata, protestando contro alcune decisioni aziendali. Le sigle sindacali FP CGIL e UIL FPL hanno motivato lo sciopero con richieste di miglioramenti nelle condizioni di lavoro e maggiori risorse. L’azienda ha respinto le motivazioni, sostenendo di aver già adottato tutte le misure necessarie. La protesta coinvolgerà diversi reparti dell’ospedale.
Dopo la proclamazione dello stop di un’intera giornata da parte di FP CGIL e UIL FPL, la Direzione dell'Azienda Ospedale-Univeristà di Padova replica punto per punto alle argomentazioni delle sigle sindacali Venerdì prossimo, 27 febbraio, è stato proclamato uno sciopero dell’Azienda ospedaliera per l’intera giornata del personale del comparto da parte delle organizzazioni sindacali FP CGIL e UIL FPL. L’Azienda ospedaliera comunica di aver già attivato tutte le procedure previste dalla normativa per garantire i servizi pubblici essenziali, pur avvertendo che la programmazione potrebbe subire variazioni e che alcuni servizi potrebbero essere temporaneamente interrotti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Azienda Ospedaliera: Fp Cgil Padova e Uil Fpl annunciano lo sciopero del 27 febbraio
