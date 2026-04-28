Quattro lavoratori licenziati | scattano le prime ore di sciopero nell' azienda

Nelle prime ore di oggi è iniziato uno sciopero presso un'azienda che si occupa della produzione di impianti, in seguito ai quattro licenziamenti individuali comunicati la settimana scorsa. Le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm territoriali, in collaborazione con la Rsu aziendale, hanno informato i lavoratori durante un'assemblea, spiegando le ragioni della protesta. La decisione di fermare le attività si è verificata subito dopo le comunicazioni di licenziamento.

Parte lo sciopero "a seguito dei quattro licenziamenti individuali intimati la settimana scorsa da Marini Spa": lo hanno reso noto oggi Fim Fiom e Uilm territoriali, che insieme alla Rsu aziendale hanno informato in assemblea i lavoratori dell'azienda, che si occupa della produzione di impianti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Guerra in Iran, scattano le prime restrizioni in quattro aeroporti italianiSono scattate, all'aeroporto di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia le prime limitazioni di carburante per i voli. Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani: «Rifornirsi altrove»In quattro aeroporti italiani viene segnalata una «disponibilità ridotta» o «limitata» di carburante per gli aerei almeno fino alla tarda serata del...