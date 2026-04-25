Operazione ' Parma Sicura' | 3 arresti 22 denunce e quasi 2.500 persone controllate

Tra il 13 e il 24 aprile, la Polizia di Stato ha condotto l’operazione “Parma Sicura”, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e della Polizia Locale. Durante questa attività sono stati controllate circa 2.500 persone, sono stati effettuati tre arresti e 22 denunce. L’intervento ha coinvolto diverse zone della città e ha portato a risultati concreti in termini di controlli e interventi.