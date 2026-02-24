A fuoco gli uffici del giudice di Pace di Marano | era già sotto sequestro

Un incendio ha colpito gli uffici dell’ex Giudice di Pace di Marano, causato da un rogo che si è sviluppato durante la notte. I carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti subito dopo le prime segnalazioni, trovando le stanze avvolte dalle fiamme. Gli investigatori hanno scoperto che l’edificio era già sottoposto a sequestro e in stato di abbandono da settimane. Le cause del fuoco sono ancora da chiarire.

Questa notte i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti negli uffici dell'ex Giudice di Pace per un incendio. Le fiamme in alcuni locali già sottoposti nel 2025 a sequestro preventivo, dove era conservata documentazione relativa a procedimenti civili. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si esclude la pista dolosa. Non sono stati segnalati feriti.

Marano, la Guardia di Finanza sequestra gli uffici del Giudice di PaceLa Guardia di Finanza di Marano ha effettuato un sequestro degli uffici del Giudice di Pace locale.

Marano, la Finanza sequestra gli uffici del Giudice di Pace: sono sporchi, c’è pericolo per la saluteLa Guardia di Finanza ha sequestrato gli uffici del Giudice di Pace di Marano a causa di gravi carenze igieniche e mancanza di autorizzazioni.

