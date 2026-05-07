Quartiere Niguarda il caso Ladri di rame in azione E dai soffitti degli asili nido cadono pannelli e piove acqua

Nel quartiere Niguarda, sono stati segnalati furti di rame che hanno provocato danni agli asili nido della zona. I pannelli dei controsoffitti sono stati divelti e sono caduti sui pavimenti, lasciando macchie d’acqua e detriti. La situazione ha causato disagi alle strutture, con alcune aree che risultano inagibili a causa dei danni e delle infiltrazioni d’acqua. La polizia sta indagando sugli episodi.

di Giambattista Anastasio e Marianna Vazzana Il controsoffitto a brandelli. Sul pavimento, i resti dei pannelli caduti affogano in una patina d’acqua. Attorno spuntano secchi per trattenere le gocce che ancora piovono dall’alto, mentre nastri di plastica bianchi e rossi invitano a tenersi alla larga. Sono le scene immortalate ieri mattina al nido comunale di via Pianell 25, dove porzioni di lastre del controsoffitto sono crollate, gonfie d’infiltrazioni, poco prima che la struttura aprisse per accogliere i bambini. Nessuno è rimasto ferito. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno vietato l’accesso all’edificio. Polo off limits,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quartiere Niguarda, il caso. Ladri di rame in azione. E dai soffitti degli asili nido cadono pannelli e piove acqua Notizie correlate “L’acqua piove dai soffitti”. Allegamento nella stazione italiana, tutto bloccatoUn problema improvviso ha mandato in tilt uno dei nodi più importanti del trasporto pubblico. Allagamento a Termini, l’acqua “piove” dai soffitti: chiusa la fermata della Metro a RomaRoma, la stazione Metro A di Termini è chiusa dal pomeriggio di oggi, 16 aprile 2026, a causa di un allagamento provocato da un guasto idrico. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Quartiere Niguarda, il caso. Ladri di rame in azione. E dai soffitti degli asili nido cadono pannelli e piove acqua; Milano, 14enne aggredito nei pressi della stazione: grave in ospedale; Piano City Milano 2026: dal 15 al 17 maggio la città si trasforma in un pianoforte a cielo aperto; Ragazzo 14enne accoltellato a Milano in via Amoretti, diversi fendenti: ricoverato in codice rosso al Niguarda. Quartiere Niguarda, il caso. Ladri di rame in azione. E dai soffitti degli asili nido cadono pannelli e piove acquaCedimenti in via Pianell, struttura chiusa e bambini smistati altrove dall’11 maggio. Va poco meglio in via Val d’Ossola. Un papà: Problema che si ripete da gennaio. ilgiorno.it Dopo il concorso fotografico che ha visto protagonisti giovani tra i 10 e i 18 anni raccontare attraverso la fotografia il quartiere Niguarda, è arrivato il momento della premiazione e dell'inaugurazione della mostra "La vita nel nostro quartiere"! Quando Mart - facebook.com facebook