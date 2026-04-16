L’acqua piove dai soffitti Allegamento nella stazione italiana tutto bloccato

Nella giornata del 16 aprile 2026, una delle principali stazioni della metropolitana è stata chiusa a causa di un allagamento improvviso. L’acqua ha iniziato a scendere dai soffitti, causando il blocco totale del servizio e creando disagi significativi per chi utilizza quotidianamente questa linea di trasporto. La situazione si è verificata nel pomeriggio, impedendo il transito e interrompendo temporaneamente le corse. Sul posto sono intervenuti i tecnici per gestire il problema.

Un problema improvviso ha mandato in tilt uno dei nodi più importanti del trasporto pubblico. Dal pomeriggio di oggi, 16 aprile 2026, una delle principali stazioni della metropolitana è stata chiusa a causa di un allagamento, creando disagi immediati per migliaia di persone. I treni continuano a circolare lungo tutta la linea, ma senza fermarsi nella stazione interessata. Un dettaglio che ha cambiato completamente gli spostamenti di chi utilizza ogni giorno la metro, soprattutto nelle ore di punta. Siamo a Roma, dove la fermata Termini della Metro A è stata interdetta dopo un’infiltrazione d’acqua causata da un guasto alla rete idrica esterna.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Allagamento a Termini, l’acqua “piove” dai soffitti: chiusa la fermata della Metro a RomaRoma, la stazione Metro A di Termini è chiusa dal pomeriggio di oggi, 16 aprile 2026, a causa di un allagamento provocato da un guasto idrico. La stazione colabrodo. Piove dalla pensilina: "C’era acqua ovunque"Non è servita una bomba d’acqua, è bastata una pioggia ordinaria per trasformare la stazione ferroviaria di Falconara, snodo nazionale cruciale per... Approfondimenti e contenuti Si parla di: L'asilo Anna Frank si allaga: conchiglie-giocattolo usate per raccogliere acqua. Piove nelle aule da 6 anni, il Comune non fa nulla. Piove troppo per le dighe che servono la Puglia. Si rischia lo sversamento di acqua in mareUno scenario impensabile fino a qualche mese fa. Alla diga della Camastra già aperte le paratoie. Lo stesso potrebbe accadere al Pertusillo e all'impianto di Monte Cotugno dove si lavora per trasferir ... rainews.it Ponte Lambro: sott’acqua ogni volta che piove in attesa dei lavori infinitiL’acqua che sale fa paura. Marrone. Piena di detriti. Per le strade i tombini non hanno retto: Quando li hanno aperti sembravano delle fontane. In via Elio Vittorini c’è un via vai già dal mattino. milano.repubblica.it