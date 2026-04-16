Allagamento a Termini l’acqua piove dai soffitti | chiusa la fermata della Metro a Roma

Nel pomeriggio di oggi, 16 aprile 2026, la stazione della metropolitana di Termini a Roma è stata chiusa a causa di un allagamento. L’acqua proveniva dai soffitti e ha causato problemi ai binari e alle aree di passaggio. La chiusura riguarda la linea A della metropolitana e si è resa necessaria per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Le autorità stanno intervenendo sul posto.

Roma, la stazione Metro A di Termini è chiusa dal pomeriggio di oggi, 16 aprile 2026, a causa di un allagamento provocato da un guasto idrico. La circolazione dei treni prosegue lungo l’intera tratta, ma i convogli transitano senza fermarsi nello scalo principale della Capitale. La causa del guasto. Secondo quanto comunicato ufficialmente da Atac, il disservizio non è dipeso da un guasto interno alle infrastrutture ferroviarie, ma da un problema alla rete idrica esterna agli ambienti della stazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome to Favelas (@welcometofavelas) L’entità dell’infiltrazione d’acqua ha reso necessaria l’interdizione della banchina della linea A per motivi di sicurezza, mentre i tecnici sono al lavoro dalle ore 17:00 per drenare i liquidi e mettere in sicurezza gli impianti elettrici.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Roma, allagamento in via Prenestina: strada chiusa e abitazioni senza acqua Metro A allagata alla Stazione Termini a Roma: chiusa ai passeggeri, i treni transitano ma non si fermanoAllagata la fermata di Stazione Termini della linea A della metropolitana a causa di un problema alla rete idrica: i treni transitano senza... Una raccolta di contenuti Si parla di: Messina, case sull'acqua a Zafferia: c'è il rischio sgombero - RTP. Metro A, allagata la stazione Termini: cascate d'acqua lungo le scale mobili e pioggia dal soffittoLa fermata della metro A Termini, la più importante e trafficata della città, è stata chiusa in seguito a un allagamento. È quanto accaduto oggi, giovedì 16 aprile, intorno alle 15:30 quando, per un ... romatoday.it Guasto tecnico agli impianti idrici, si allaga la stazione Termini: fermata chiusa e Roma in ginocchioNel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile 2026, la Metro A di Roma ha registrato un forte stop per via di un allagamento alla stazione Termini, con conseguente chiusura della fermata al servizio viagg ... msn.com