Quando il giardino diventa un canto | l’eco di Masini tra le foglie della Cócla

Un giardino si trasforma in un palcoscenico naturale dove le note di un cantante si mescolano al fruscio delle foglie. In uno di questi spazi verdi, un artista ha portato il suo repertorio, creando un momento di musica che ha coinvolto i presenti tra gli alberi e il canto degli uccelli. La scena si è svolta in un’area verde di una città, lontano dal trambusto urbano, dove il suono si fonde con il silenzio del luogo.

Esistono luoghi capaci di custodire l’anima profonda di una città, angoli di silenzio che resistono al rumore del traffico e raccontano storie di radici e di ali. Nel cuore di Forlì, a pochi passi dal centro storico, il Giardino La Cócla rappresenta da tempo questa felice eccezione. Sabato 16.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate La kombucha della Tuscia: quando le foglie d’ulivo diventano elisir di lunga vitaC’è una bevanda che arriva da lontano, attraversa secoli e continenti, e oggi si ritrova inaspettatamente a parlare il linguaggio della Tuscia. Leggi anche: “The Sisterhood 2”: quando il canto diventa eredità