Nel suo nuovo album, Sarah Jane Morris presenta un brano intitolato “The Sisterhood 2”, che celebra donne che hanno lasciato il segno nella musica. Uno dei pezzi include la frase “The edge is where the magic is found”, traducibile come “È al limite che si trova la magia”. L’album raccoglie canzoni dedicate a figure femminili che hanno contribuito alla storia musicale, sottolineando l’eredità artistica delle donne.

“The edge is where the magic is found”. “È al limite che si trova la magia”. Questo è il titolo di uno dei brani contenti nel nuovo album di Sarah Jane Morris, dedicato a una serie di donne meravigliose che hanno contribuito alla storia della musica. La canzone nello specifico è dedicata a Amy Winehouse, una delle sue artiste preferite, alla sua vita breve ma esageratamente intensa, accennando con delicatezza alla tragedia della sua caduta. La magia di queste musiciste, spesso è nata da vite al limite, situazioni difficili di cui si sono rese paladine grazie alle loro canzoni. L’album, presentato lo scorso 8 marzo a Londra in occasione della Giornata Internazionale della Donna si intitola “The Sisterhood 2”, realizzato con Tony Rémy uno dei chitarristi più importanti e versatili al mondo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - “The Sisterhood 2”: quando il canto diventa eredità

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