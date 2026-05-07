Quando il cemento illegale non può essere pagato ma solo abbattuto | confermata condanna per responsabili di abusi edilizi

Da agrigentonotizie.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva per due cittadini di Comitini coinvolti in abusi edilizi. I ricorsi presentati sono stati giudicati inammissibili, rendendo quindi stabile la decisione di abbattere le costruzioni abusive anziché cercare di regolarizzarle con pagamenti o accordi. La vicenda riguarda un caso di interventi edilizi non autorizzati, portati all’attenzione delle autorità giudiziarie e ora definiti dai giudici supremi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due cittadini di Comitini, rendendo definitiva la loro condanna per gravi violazioni edilizie. I due erano stati condannati dal tribunale di Agrigento alla pena di 2 mesi di arresto e 10.000 euro di ammenda ciascuno, con.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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