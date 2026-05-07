Quando il cemento illegale non può essere pagato ma solo abbattuto | confermata condanna per responsabili di abusi edilizi

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva per due cittadini di Comitini coinvolti in abusi edilizi. I ricorsi presentati sono stati giudicati inammissibili, rendendo quindi stabile la decisione di abbattere le costruzioni abusive anziché cercare di regolarizzarle con pagamenti o accordi. La vicenda riguarda un caso di interventi edilizi non autorizzati, portati all’attenzione delle autorità giudiziarie e ora definiti dai giudici supremi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due cittadini di Comitini, rendendo definitiva la loro condanna per gravi violazioni edilizie. I due erano stati condannati dal tribunale di Agrigento alla pena di 2 mesi di arresto e 10.000 euro di ammenda ciascuno, con.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Presunti abusi edilizi al “Fuori Orario”, quattro assoluzioni e una lieve condannaEmessa la sentenza nel processo sul chiosco bar nella marina di Sant’Andrea, a Otranto. Baia Zaiana "aggredita" dal cemento, la battaglia del Wwf per la tutela dell'area: "Compromessi non cancellano abusi edilizi"Un appello per ripristinare la legalità e riqualificare un patrimonio del Parco Nazionale del Gargano. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: National Geographic 33: Paolo Fanciulli racconta il suo impegno per riparare il mare; Castellammare di Stabia, abusivismo senza freni: case e due piscine costruite violando i sigilli del 2024; I Migliori Siti streaming Tennis gratis di Maggio 2026. I tentacoli delle ecomafie. Tra rifiuti e cemento è allerta per l’ambienteNel 2024 aumento del 18% degli illeciti nella provincia, con un forte incremento di denunce e sequestri. A pesare le violazioni nella gestione degli scarti. msn.com Cosa succede quando una verità sepolta sotto il cemento del lavoro nero rifiuta di restare nascosta Guarda ora “Rohbau” (“struttura al grezzo”) di Tuna Kaptan: un road movie che parte da un cantiere edile segnato dalla manodopera illegale per diventare - facebook.com facebook