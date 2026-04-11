Baia Zaiana aggredita dal cemento la battaglia del Wwf per la tutela dell' area | Compromessi non cancellano abusi edilizi

Nel Parco Nazionale del Gargano, l'area di Baia Zaiana è al centro di una battaglia legale e ambientale. Il Wwf ha lanciato un appello per il ripristino della legalità e la riqualificazione dell'area, criticando i compromessi che, secondo l'associazione, non hanno eliminato gli abusi edilizi. La questione riguarda un intervento di cementificazione che rischia di danneggiare un patrimonio naturale protetto.

Un appello per ripristinare la legalità e riqualificare un patrimonio del Parco Nazionale del Gargano. A formularlo è il Wwf Foggia, che in una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e al Commissario del Parco, Raffaele Di Mauro, chiede misure urgenti per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Lettera aperta: Appello per Baia Zaiana (Peschici) Blitz nelle Madonie, tre imprenditori nei guai e area sequestrata: rifiuti e abusi ediliziÈ di tre imprenditori deferiti e una zona sequestrata il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a tutela dell’ambiente nelle Alte Madonie.