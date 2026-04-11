Gli affreschi all’ingresso dell’ex ospedale Santa Fina, situato in via Folgore, sono stati recentemente restaurati. Questi dipinti, che si trovano nel cosiddetto

Sospiro di sollievo e nuova voce dagli affreschi all’ingresso del secolare (ex) ospedale "Santa Fina" in via Folgore, "in pian dell’ospedale" come dicono a San Gimignano, pitture che sembravano dimenticate per non dire perdute, in balia di sé stesse. E ora invece rimesse a nuovo, in attesa del cantiere aperto per i lavori della prima delle tre fasi del nuovo complesso presidio sociosanitario di San Gimignano da parte della Asl. Purtroppo queste pitture più colpite da infiltrazioni sopra la porta della chiesa del Santa Fina (nella foto), dove si legge la storia attraverso il "tesoro" del secolare monumentale ospedale, sono state finalmente recuperate in attesa del taglio del nastro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santa Fina risplende. Gli affreschi restaurati

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