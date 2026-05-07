Una nuova segnalazione riguarda il degrado urbano a Qualiano, dove sacchi di spazzatura sono stati lasciati davanti a un’attività commerciale in via Di Vittorio. I residenti si sono rivolti alle autorità per denunciare la presenza di rifiuti abbandonati in strada, segnalando un peggioramento delle condizioni di pulizia nell’area. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi vive nel quartiere.

Rifiuti abbandonati in via Di Vittorio: sacchi di spazzatura davanti a un’attività commerciale, cresce la protesta dei residenti per il degrado urbano.. Ancora un episodio di inciviltà e degrado urbano a Qualiano, ove ci è giunta una segnalazione riguardante la presenza di rifiuti abbandonati in via Di Vittorio, proprio di fronte a una libreria della zona. Sul marciapiede sarebbero stati notati sacchi bianchi contenenti spazzatura, lasciati incustoditi e accumulati a bordo strada, contribuendo a peggiorare il decoro dell’area e creando disagio a passanti e attività commerciali. La situazione non sarebbe nuova per il quartiere, dove episodi simili vengono denunciati periodicamente dai cittadini, che lamentano una scarsa attenzione alla pulizia urbana e al rispetto degli spazi pubblici.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti abbandonati in via Di Vittorio: nuova segnalazione di degrado urbano

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