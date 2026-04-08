Qualiano rifiuti nascosti in via del Cimitero | nuova segnalazione

Un residente di Qualiano ha segnalato la presenza di rifiuti speciali nascosti dietro le fioriere di via del Cimitero, una strada centrale della città. Nella segnalazione, il cittadino ha documentato la presenza di materiali abbandonati e ha chiesto l’intervento delle autorità per verificare la provenienza e individuare eventuali responsabili. La segnalazione è stata inviata alle forze dell’ordine locali per le verifiche del caso.

Rifiuti speciali occultati dietro le fioriere nella centralissima via del Cimitero: un cittadino documenta l’abbandono e chiede controlli per risalire ai responsabili. La discarica “invisibile” spunta in pieno centro. Una nuova segnalazione di rifiuti abbandonati arriva in redazione e questa volta la scena si sposta nel cuore di Qualiano, nella centralissima via del Cimitero. Non una zona periferica o isolata, ma una strada di passaggio quotidiano, dove qualcuno ha pensato bene di occultare i rifiuti dietro le fioriere, lontano da occhi indiscreti. A notare l’abbandono è stato un cittadino, che ha fotografato quanto rinvenuto e lo ha inviato alla redazione, contribuendo ancora una volta a portare alla luce una criticità che altrimenti sarebbe rimasta nascosta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti nascosti in via del Cimitero: nuova segnalazione Qualiano, altra auto abbandonata in via Falcone: nuova segnalazioneDopo il caso della Lancia Delta, i cittadini segnalano una Fiat Brava con targa straniera lasciata sul ciglio della strada in via Falcone: cresce il... Qualiano, tombino pericoloso in via Santa Maria a Cubito: nuova segnalazioneUn cittadino segnala un tombino che sta cedendo nel tratto di via Santa Maria a Cubito lato Circumvallazione: pericolo per auto e pedoni La...