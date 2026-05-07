Qualiano fermato con droga e 900 euro | 20enne torna libero dopo il processo

A Qualiano, i Carabinieri hanno effettuato un blitz contro lo spaccio di droga. Durante l’operazione, è stato fermato un giovane di 20 anni del posto, nato nel 2006, trovato in possesso di droga e circa 900 euro in contanti. Dopo il processo, il giovane è stato rimesso in libertà, poiché non sono state applicate misure restrittive.

Blitz dei Carabinieri contro lo spaccio di droga a Qualiano. Un 20enne del posto Biagio Biondi, classe 2006, è stato arrestato dai militari dell’Arma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di circa 900 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. I Carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione presso l’abitazione del ragazzo, dove è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, uno o forse due acquirenti avrebbero ammesso di aver comprato hashish proprio dal 20enne qualianese.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Qualiano, fermato con droga e 900 euro: 20enne torna libero dopo il processo Notizie correlate Leggi anche: Beccato con l'hashish, 20enne torna libero dopo la condanna 'mini' Il 20enne con droga in auto e migliaia di euro in casaL'alt in via Carracci e i precedenti fanno scattare la perquisizione domiciliare. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Qualiano, rapina all’ufficio postale di piazza Rosselli: due malviventi in fuga; Marcianise folle fuga contromano per sfuggire ai carabinieri | arrestato 37enne con droga dopo inseguimento da film; Qualiano, colpo alle Poste: fermato un 19enne incensurato. Qualiano, rapina all’ufficio postale: fermato un 19enne incensuratoQUALIANO — I carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania hanno sottoposto a fermo un 19enne incensurato, ritenuto gravemente indiziato Qualiano, rapina all’ufficio postale: fermato un ... marigliano.net Rapina alle Poste a Qualiano, fermato un 19enne dai carabinieri: si cerca il compliceI carabinieri sono risaliti a lui incrociando le telecamere di più comuni dell'area nord di Napoli, risalendo al luogo dove si era cambiato assieme al ... fanpage.it #Qualiano - Rapina all’ufficio postale: fermato un 19enne dai Carabinieri Leggi l'articolo qui: https://www.nanotv.it/2026/05/01/qualiano-rapina-allufficio-postale-fermato-un-19enne-dai-carabinieri/ #Cronaca #Rapina #Carabinieri #Indagini #NanoTV - facebook.com facebook