Beccato con l' hashish 20enne torna libero dopo la condanna ' mini'

Un giovane di 20 anni, arrestato il 4 marzo a Casal di Principe con l’accusa di spaccio di droga, è stato messo in libertà dopo aver ricevuto una condanna definita ‘mini’ dal giudice Fusco del tribunale di Napoli Nord. La decisione è stata comunicata nelle scorse ore, mentre il ragazzo aveva confessato di essere in possesso di hashish al momento dell’arresto.

Torna libero dopo la condanna ‘mini’ per spaccio di droga. Questa la decisione del giudice Fusco del tribunale di Napoli Nord nei confronti di un 20enne di Casapesenna arrestato lo scorso 4 marzo a Casal di Principe.In particolare, il ragazzo venne fermato da una pattuglia dei carabinieri che.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Fermato dai carabinieri ingoia le dosi di crack: libero dopo condanna 'mini'Il giudice riconosce l'ipotesi più lieve dello spaccio e dispone un anno di reclusione. Padova, beccato a vendere hashish in via Duprè: arrestato 20enne già noto per spaccioFermato un 20enne tunisino per spaccio di hashish in via Duprè: il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver tentato la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pesaro, spacciatore preso con l’hashish con il marchio di Topolino; Beccato dal cane antidroga: in auto nascondeva dosi di hashish; Arrestato due volte in tre giorni. Uno spacciatore finisce in carcere; Sfreccia sulla Domiziana per non essere beccato e scappa a casa: nei guai 21enne. Trebisacce, beccato con l’hashish in casa: arrestato un uomo dalla PoliziaSequestrati 170 grammi di droga già suddivisi in dosi, anabolizzanti e oltre mille euro in contanti. Operazione congiunta di Squadra Mobile, Polizia Stradale e Guardia di Finanza nell’Alto Ionio cosen ... cosenzachannel.it Licola, beccato con 4 panetti di hashish e cocaina: 42enne in manetteLicola, i carabinieri della locale stazione pattugliano le vie della città quando in Via Del Mare appoggiato ad un palo della ... internapoli.it Beccato per strada con 3 chili di ovuli di eroina nascosta nello zaino Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Beccato. x.com