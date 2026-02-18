Il 20enne con droga in auto e migliaia di euro in casa
Il giovane di 20 anni di Bologna è stato arrestato dai carabinieri della stazione Navile dopo essere stato trovato con droga in auto e migliaia di euro in casa, segno di un’attività illecita. Durante un controllo in via De’ Carracci, i militari hanno scoperto che il ragazzo aveva nascosto sostanze stupefacenti nel veicolo e denaro contante nel suo appartamento, aumentando così i sospetti su un possibile traffico di droga.
L'alt in via Carracci e i precedenti fanno scattare la perquisizione domiciliare. Sequestrati oltre tre etti di hashish e marijuana e quasi 28mila euro Una rapida verifica in banca dati ha confermato che il ventenne era già gravato da precedenti di polizia specifici in materia di droga. Nascosti nell'abitazione, i militari hanno sequestrato 27.860 euro, ritenuti provento dell'attività illecita. Il ventenne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e processato per direttissima. BolognaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Rosignano, sorpreso in casa con 45 grammi di droga e 350 euro in contanti: 20enne arrestatoA Rosignano Marittimo, un giovane di 20 anni è stato arrestato per detenzione di droga e denaro contante.
Coppia trovata con droga e migliaia di euro in casa a Mantova, arrestati un uomo e una donnaUn uomo e una donna tunisini sono stati fermati a Mantova perché trovati con droga e denaro in casa, un fatto che ha portato al loro arresto.
Journey to Dhaka: Life in Daily Chaos
Argomenti discussi: C'è una lite in strada, venite, chiama la polizia ma arrestano lui: trovato con la droga; Maxi sequestro di droga a Brunico: ventenne nascondeva in casa un chilo di cocaina; Maxi-sequestro di droga: aveva più di 1 chilo di cocaina in casa, arrestato un 20enne; Droga, 20enne denunciato a Castel di Sangro.
Catania. 20enne in astinenza da droga aggredisce la madre: arrestato ai domiciliariSi è scagliato contro la madre e alcuni parenti per sfogare tutta la sua ira legata all’astinenza dal consumo di droga. L’uomo, un 20enne catanese, già sottoposto alla ... libertasicilia.it
Astinente da droga si scaglia contro madre e parenti: arrestato 20enne cataneseCATANIA - Si è scagliato contro la madre e alcuni parenti per sfogare tutta la sua ira legata all’astinenza dal consumo di droga. L’uomo, un 20enne ... newsicilia.it
Catania: in astinenza dalla droga aggredisce la madre e la minaccia di morte, 20enne catanese ai domiciliari arrestato dalla Polizia Si è scagliato contro la madre e alcuni parenti per sfogare tutta la sua ira legata all’astinenza dal consumo di droga. L’uomo, u facebook
Nasconde hashish, cocaina ed ecstasy: la droga era pronta per essere venduta, 20enne in arresto x.com