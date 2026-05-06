Quale partita su TV8 ATP Roma 2026 | decisione ufficiale 7 maggio orario streaming

Il 7 maggio è stata annunciata la decisione ufficiale sulla programmazione delle partite degli Internazionali d’Italia 2026 trasmesse su TV8. Ogni giorno sarà trasmessa in diretta una partita, visibile gratuitamente e senza bisogno di abbonamenti. La copertura si svolgerà in orari ancora da definire e sarà disponibile anche in streaming. La scelta riguarda esclusivamente le partite trasmesse su questa rete digitale.

Una partita al giorno degli Internazionali d’Italia viene trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Questa è la decisione presa da Sky, che detiene i diritti del Masters 1000 di Roma e che manda in onda un incontro per giornata anche sull’ottava rete generalista, permettendo così anche al grande pubblico e ai non abbonati di godersi di un incontro di qualità e di assistere in prima linea a quello che succede sulla terra rossa della Capitale. Per la giornata di giovedì 7 maggio la scelta è ricaduta sul confronto tra Lorenzo Musetti e il peruviano Ignasio Buse, incontro valido per il primo turno del tabellone maschile: quarto incontro a partire dalle ore 11.🔗 Leggi su Oasport.it

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