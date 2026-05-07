Recentemente si sono susseguite notizie riguardanti un possibile accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran volto a riaprire lo Stretto di Hormuz. La comunità internazionale, con la Cina in prima linea, sta esercitando pressioni per portare a termine un’intesa che potrebbe mettere fine alle tensioni nella regione. Le voci e le indiscrezioni riguardanti le trattative si susseguono, senza ancora conferme ufficiali.

Voci si rincorrono su un’intesa Usa-Iran per la cessazione delle ostilità. Le pressioni della comunità internazionale – Cina in primis – per la sua conclusione si stanno intensificando. Una scarna bozza di memorandum è stata già preparata in cui, oltre alla cessazione delle ostilità e ad una moratoria del programma nucleare iraniano, si prevede l’avvio di trattative per la progressiva riapertura di Hormuz e la fine del blocco navale statunitense. In caso di fallimento del negoziato, gli Usa riavvierebbero ostilità e blocco. Pace e guerra nello Stretto. È chiaro oramai, dopo che da mesi se ne parla, che Usa ed Iran avrebbero dovuto lasciar aperto Hormuz al passaggio dei mercantili di bandiera di Paesi neutrali: vale a dire tutti quelli non coinvolti direttamente nel conflitto.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quale accordo per riaprire Hormuz. L’analisi di Caffio

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