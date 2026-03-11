L’Iran ha recentemente compiuto un'azione che mira a minare lo stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche del mondo. Teheran ha fatto una mossa che mette in discussione il rispetto delle norme internazionali sul transito nelle acque di questo tratto di mare, che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni già note da tempo.

Da anni periodicamente Teheran minacciava la chiusura di Hormuz in spregio al diritto internazionale che garantisce, anche in caso di conflitto, il transito dei neutrali negli Stretti adibiti alla navigazione internazionale. Purtroppo, gli scenari di guerra coesistono in mare e si sovrappongono a quelli di pace. Ma la libertà della navigazione pacifica è un principio ineludibile che non può essere violato se non si vogliono mettere in pericolo tutte le economie mondiali. Basti vedere l’attivismo della Cina per garantirsi il passaggio da Hormuz dei suoi vitali rifornimenti energetici. La condotta di ostilità con metodi asimmetrici nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz è già avvenuta durante il conflitto Iran-Iraq (1980-1987). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Minare Hormuz, la mossa disperata dell’Iran. L’analisi di Caffio

