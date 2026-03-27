A Hormuz Madrid corre ancora da sola Il commento di Caffio

L’Iran ha comunicato di consentire il transito di navi di bandiera spagnola attraverso lo stretto di Hormuz, purché siano richieste e rispettino il diritto internazionale. La decisione arriva dopo un periodo di tensione tra le due parti, con Madrid che ha ribadito il rispetto delle norme internazionali per il passaggio delle proprie navi.

Forte di un’economia in crescita e di buone relazioni coi Paesi del Golfo, la Spagna dialoga ora con l’Iran ottenendo ad Hormuz sicurezza di transito per mercantili di bandiera. Il governo Sanchez accentua quindi la posizione neutralista del Paese, dopo la mancata partecipazione alla missione Ue in Mar Rosso. Antiche le radici della diversità spagnola, a volte in chiave antistatunitense ed antisionista, che ora sembra essere di supporto ad ambizioni geopolitiche che incrinano il fronte occidentale L’Iran apre alla libertà di transito attraverso Hormuz di mercantili di bandiera spagnola che lo richiedano, in quanto Madrid “rispetta il diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - A Hormuz Madrid corre (ancora) da sola. Il commento di Caffio Articoli correlati Minare Hormuz, la mossa disperata dell’Iran. L’analisi di CaffioDa anni periodicamente Teheran minacciava la chiusura di Hormuz in spregio al diritto internazionale che garantisce, anche in caso di conflitto, il... Leggi anche: Bpm, c'è la lista del cda. E Agricole corre da sola