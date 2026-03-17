A Mosca, circa 13 milioni di persone si sono trovate senza accesso a WhatsApp e Telegram dopo che il governo ha deciso di bloccare temporaneamente le applicazioni. La misura è stata adottata da Vladimir Putin in risposta ai timori di attentati terroristici. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato una durata prevista per il blocco o ulteriori dettagli sulla decisione.

Il terrore di subire un attentato ha spinto Vladimir Putin a bloccare l’accesso a WhatsApp e Telegram su vasta scala, paralizzando la capitale russa di 13 milioni di abitanti. Questa decisione estrema, motivata da ragioni di sicurezza non meglio precisate, blocca anche i pagamenti elettronici e le app per il trasporto, creando un vuoto digitale totale senza una data certa per la fine della misura. L’atmosfera nel Cremlino è cambiata radicalmente nelle ultime settimane, trasformando la paura personale del leader in una paralisi economica e sociale per l’intera popolazione di Mosca. L’impatto si fa sentire immediatamente: nessun cittadino può più ordinare un taxi o pagare con il POS, mentre le comunicazioni istantanee sono state interrotte all’improvviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mosca paralizzata: Putin blocca app per paura attentati

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