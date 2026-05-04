Putin la paura di un golpe o di essere assassinato | le misure attuate dallo zar

Negli ultimi tempi, si sono intensificate le misure di sicurezza adottate dal leader russo, alimentando voci sulla sua preoccupazione di un possibile colpo di Stato o di un attentato. Le autorità hanno rafforzato le precauzioni in risposta a segnali di crescente malcontento tra il pubblico e alcuni ufficiali militari. Queste mosse arrivano in un momento di tensione crescente con l’Ucraina e di instabilità interna.

Lo scontento popolare e dei generali aumenterebbero la paura dell’uomo del Cremlino di un colpo di Stato o di essere bersaglio di un tentato assassinio tramite droni ucraini Il presidente russo Vladimir Putin non vive la vita che ci si possa immaginare. Nessun tappeto rosso o argenteria a tavola, ma solo le luci artificiali di bunker sotterranei. Secondo quanto emerso dafonti dell’intelligence occidentale e russa vicine all’inquilino del Cremlino, lo zar per suo ordine avrebbe richiesto di aumentate le misure di sicurezza per lui e il suo personale. Infatti, sembra che cuochi, guardie del corpo e autisti non potrebbero più prendere mezzi pubblici e girare con il telefono personale.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Putin, la paura di un golpe o di essere assassinato: le misure attuate dallo zar Notizie correlate Prima il Novitchok, poi la rana freccia: così Putin ha avvelenato Navalny due volte |?Le analisi di 5 Stati smascherano lo ZarÈ stato molto probabilmente avvelenato con una potente sostanza tossica Alexeij Navalny, il leader dell’opposizione russa morto due anni fa in una... Leggi anche: Ucraina-Russia, Putin ‘inventa’ la minaccia nucleare di Kiev: l’annuncio dello zar Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cartoline a Putin da Milano: la protesta in Piazza Mercanti contro lo Zar e Trump; PUTIN NEL BUNKER PER PAURA DEI KILLER?; Parata patriottica ridotta e con tregua: Putin teme i droni ucraini a Mosca; Putin all’angolo scommette sul caos. L’ossessione di Putin, ormai vive asserragliato nei bunker per paura di attentati. Un drone ucraino colpisce grattacielo a 6 Km dal CremlinoUn rapporto di intelligence europeo diffuso dalla Cnn parla di un presidente russo che ha aumentato esponenzialmente le misure di sicurezza personali e dei suoi collaboratori. Crescono i timori di un ... msn.com Paura attentato o golpe, il Cremlino aumenta la sicurezza a PutinIl Cremlino ha drasticamente rafforzato la sicurezza personale del presidente Vladimir Putin, installando sistemi di sorveglianza nelle case dei suoi collaboratori piu' stretti, nell'ambito di nuove m ... ilroma.net "Putin teme un colpo di Stato": cosa c'è dietro l'allarme che scuote il Cremlino e chi vuole colpirlo - facebook.com facebook Una cospirazione interna contro il presidente #Putin Dossier e testimnianze di @OCCRP rivelano misure senza precedenti a protezione dello zar. Scambi di accuse tra i servizi di sicurezza: sabotaggi e omicidi eccellenti. @nelloscavo @Avvenire_Nei x.com