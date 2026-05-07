Putin non media più tra le élite l’equilibrio del potere in Russia si sta rompendo | parla il pacifista Nadezhdin

Un politico russo pacifista ha dichiarato che il ruolo di Putin tra le élite si sta riducendo, portando a un cambiamento nell’equilibrio di potere nel paese. È stato escluso dalle candidature alle presidenziali del 2024, mentre la guerra in corso perde consensi e l’economia mostra segnali di difficoltà. Nel frattempo, le tensioni all’interno del Cremlino sembrano aumentare, contribuendo a un quadro di instabilità politica.

Il politico russo pacifista escluso dalle presidenziali 2024: guerra sempre meno popolare, economia in difficoltà e crescita delle tensioni tra “le torri del Cremlino”. Mentre i servizi di sicurezza aumentano il loro peso e l’opinione pubblica si allontana dal governo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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