Al Bano si dice pacifista ma torna in concerto in Russia e difende Putin | In Ucraina ha difeso quello che doveva
Al Bano ha annunciato il suo ritorno a esibirsi in Russia, nonostante le critiche legate alla sua partecipazione. In risposta alle polemiche, ha dichiarato che il presidente russo ha difeso il suo paese dagli attacchi provenienti dall’Ucraina nel Donbass. Ha inoltre affermato che l’ex presidente degli Stati Uniti rappresenta invece un pericolo. La sua posizione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi lo sostiene e chi lo critica.
Al Bano torna a cantare in Russia e alle polemiche risponde che Putin ha difeso il suo popolo dagli attacchi ucraini in Donbass e che il pazzo è Trump.🔗 Leggi su Fanpage.it
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